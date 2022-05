Bonn : Kutschaty will Kita-Gebühren abschaffen

Bonn Die SPD trägt ihren Wahlkampf kurz vor der Landtagswahl auch auf dem Münsterplatz in Bonn aus. Spitzenkandidat Thomas Kutschaty sprach am Montagabend vor rund 60 Zuhörern.

„Lasst uns endlich diese Kita-Gebühren abschaffen“, sagte SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty (Foto) bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Bonner Münsterplatz am Montagabend. Rund 60 Personen waren gekommen, um die Reden von ihm und den Bonner Landtagskandidaten zu hören, die einen Schwerpunkt auf das Thema Bildung legten. „Dort wo die sozialen Herausforderungen am größten sind, müssen die besten Schulen stehen“, sagte Kutschaty.

Sollte er sich bei der Wahl am 15. Mai gegen Hendrik Wüst (CDU) durchsetzen, betonte der Rechtsanwalt, werde er schon in den ersten Wochen die Mietpreisbremse verlängern. Zu anwesenden Angestellten der Uniklinik Bonn, die gerade bestreikt wird, sagte er: „Ich finde, euer Einsatz hat allen Respekt verdient.“ Es brauche Entlastungen für Pflegerinnen und Pfleger in Form von festen Personalschlüsseln.

Möhlenkamp: Immer weniger Betriebe bilden aus

Zum Fachkräftemangel sagte die Bonner Landtagskandidatin Magdalena Möhlenkamp: „Wir können es uns nicht mehr leisten, dass Menschen ihren Abschluss oder ihre Ausbildung nicht machen.“ Auch in der Region bildeten immer weniger Betriebe aus. „Wir brauchen enorme Investitionen in Bildung und Weiterbildung.“ Landtagskandidat Gabriel Kunze will sich für Jugendliche einsetzen: „Ich möchte gerne jetzt in Jugendarbeit und starke Schulen investieren.“

