Geschenk aus Bonn-Duisdorf : Das Rätsel im Hardtberger Wappen

Insbesondere der untere Teil des Duisdorfer Wappens ist außergewöhnlich. Foto: Benjamin Westhoff

Hardtberg Wer Heraldik nicht gerade zu seinen Hobbys zählt, könnte beim Blick auf das Hardtberger Wappen einem Rätsel begegnen. Der sogenannte Märtyrerrost, der an den Heiligen Laurentius erinnert, sieht wie ein Käfig aus. Was steckt dahinter?

Mit Flaggen und Wappen ist das so eine Sache. Bedeutende Exemplare kennen viele, andere mit viel Historie eher nicht. Bekannt sind beispielsweise Schwarz-Rot-Gold als deutsche Farben. Oder der Union Jack, die Flagge Großbritanniens: Die Kombination des Georgskreuzes (England), des Andreaskreuzes (Schottland) und des Patrickskreuzes (Irland) ist längst Teil der Popkultur.

In diese Sphäre hat es das Wappen des Stadtbezirks Hardtberg noch nicht geschafft. Dabei verweist es indirekt auf Laurentius von Rom, einen bedeutenden Heiligen der römisch-katholischen Kirche – und bietet eher ungewollt eine kleine Rätselaufgabe.

Im Hardtberger Wappen ist ein flaches schwarzes Kreuz auf hellem Grund zu sehen. Darunter ein Gebilde, das an einen Käfig erinnert. Oder einen Rost, wie es Bezirksbürgermeister Christian Trützler auf Anfrage unserer Redaktion vermutet. „Und der Rost könnte auf Laurentius zurückgehen“, sagt er. Seine Annahme führt er auf seine Sozialisation in seinem Heimatort Hemsbach an der Bergstraße in Baden-Württemberg zurück. Dort sei ihm der Name des heiligen Laurentius früh vertraut gewesen.

Gitter geht auf St. Laurentius zurück

Horst Bachmann, kürzlich gewählter Vorsitzender des Vereins Hardtberg Kultur, erinnert sich auf Anfrage unserer Redaktion spontan an die Farben Blau und Weiß im Hardtberger Wappen. „Und ich meine, man sieht ein Gitter“, fügt er hinzu. Das Gitter, so bestätigt Hans Berg, Ehrenvorsitzender des Duisdorfer Ortsfestausschusses und ortskundiger Historiker, geht tatsächlich auf St. Laurentius zurück.

Um aber den Hintergrund zur Entstehung des Hardtberger Wappens mit dem Bezug zum Heiligen zu verstehen, führt die Recherche zunächst zurück zum Amt Duisdorf. Das war 1934 durch den Zusammenschluss der Ämter Duisdorf und Oedekoven entstanden und zählte elf Einzelgemeinden. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn – kurz Bonn-Gesetz – am 1. August 1969 entstand die kreisfreie Stadt Bonn – und Duisdorf wurde mit den weiteren Ortsteilen Lengsdorf und Hardthöhe dem neuen Stadtbezirk Hardtberg zugeschlagen. 1974 kam der Brüser Berg hinzu.

Märtyrerrost und Kölner Kurkreuz für das neue Wappen

Etwa zehn Jahre zuvor, 1958, so verweist Berg mit einem Schriftstück auf eine Ratssitzung am 26. Juni desselben Jahres, hatten die Duisdorfer Ratsherren einen Vortrag des Heraldikers Walther Bergmann aus Düsseldorf verfolgt: Es ging um ein neues Duisdorfer Wappen. Der Fachmann habe vom Duisdorfer Schöffensiegel, also ein amtliches Siegel, berichtet, das zu jener Zeit im Düsseldorfer Staatsarchiv im Original vorgelegen habe. Und eben dieses Siegel zeige den heiligen Laurentius mit Rost und Schild, auf dem das Kölner Kurkreuz zu sehen ist.

Da aber die Gemeinde Duisdorf etwa 100 Jahre zuvor aus der Kirchengemeinde Lessenich ausgeschieden war, könne Duisdorf das Wappen nicht unverändert übernehmen. Der Heraldiker habe dann vorgeschlagen, die Elemente Märtyrerrost und Kölner Kurkreuz aus dem Schöffensiegel für das neue Duisdorfer Wappen zu verwenden.

Aus mehreren Entwürfen wählten die Ratsherren schließlich ein Muster aus, geht aus dem von Berg vorgelegten Schriftstück weiter hervor. Dabei sei es darum gegangen, die Farben Schwarz, Weiß und Rot, die wenige Jahre nach Kriegsende an die Zeit der Nationalsozialisten erinnert hätten, zu vermeiden. So beschlossen die Ratsherren, ein Wappen mit dem Märtyrerrost auf blauem Grund unter dem Kölner Kurkreuz auf silbernem Grund anfertigen zu lassen. Das Kurkreuz ist übrigens auch Teil des Bonner Wappens.

Nach Angaben des Portals Rheinische Geschichte des Landschaftsverbands Rheinland war das schwarze Kreuz auf weißem (silbernem) Grund seit etwa 1530 Teil des Wappens des Kurfürstentums Köln. Bergs Schriftstück verweist auch auf die Bedeutung des Märtyrerrosts: Demnach sei Laurentius im dritten Jahrhundert durch die römischen Herrscher verhaftet und auf einem Eisenrost zu Tode verbrannt worden. Heute führt der Stadtbezirk Hardtberg das Duisdorfer Wappen.