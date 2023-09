Interview mirt Ellen Heinrichs, Inititaitorin des b° future Festivals Warum das b° future festival so gut zu Bonn passt

Ellen Heinrichs: Das ist tatsächlich eine rasante Entwicklung, und ich denke, der Hauptgrund dafür liegt schlicht in der enormen Nachfrage nach so einem Format. Viele Menschen – Journalistinnen und Journalisten genauso wie ihr Publikum – merken gerade, dass wir in unsicheren Zeiten leben, dass Menschen sich zunehmend von den Nachrichten abwenden, dass auch Vertrauen verloren gegangen ist und suchen nach einem neuen Kompass. Dazu gehört, dass viele Menschen es beispielsweise als hilfreich empfinden, wenn Medien ihren Fokus nicht nur auf das richten, was alles nicht oder noch funktioniert, sondern auch sauber recherchieren und berichten, was schon gegen Missstände getan wird, wo Menschen vielleicht einander unterstützen und zusammenarbeiten, selbst in teils katastrophalen Situationen. Wir wissen aus vielen Studien, dass Menschen sich von den Medien mehr Lösungsorientierung, Perspektivenreichtum und konstruktiven Dialog wünschen, und das kommt in der Medienwelt nun langsam an – in Zeiten des digitalen Umbruchs, in dem viele Redaktionen immer noch kein neues Geschäftsmodell gefunden haben. Wir vom Bonn Institute gehen davon aus, dass Journalismus in Zukunft nur relevant bleiben wird, wenn er sich radikal an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und diese mit wichtigen Informationen dabei unterstützt, ihr Leben in herausfordernden Zeiten gut zu meistern und gut informierte Entscheidungen – auch Wahlentscheidungen – zu treffen. Das b° future festival wiederum ist weltweit das erste Festival, das sich genau mit dieser Thematik beschäftigt: Wie können wir in einer zunehmend von Krisen geprägten Welt den Journalismus so weiterentwickeln, dass er gut für die Gesellschaft und lohnenswert für die Medienunternehmen ist?