Dauerausstellung im Museum Koenig : Was im Kronendach des Regenwalds los ist

Bernhard Misof im Bonner Regenwald Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mit der Abteilung Regenwald ist der Ausstellungsrundgang im Museum Alexander Koenig komplett. Vor der offiziellen Eröffnung gibt Direktor Bernhard Misof einen exklusiven Einblick.

Am Ende der beliebten Savanne mit Elefanten, Löwen, Giraffen und Zebras im Erdgeschoss des Museums Alexander Koenig geht es links vorbei in das düstere Unterholz des Regenwaldes mit allerlei Getier und dem satten Grün der Blätter. Der Besucher läuft zunächst achtlos an einem Baum vorbei, einer nachgebildeten Würgefeige, wie Bernhard Misof, Direktor des Museums erläutert. Die fein verästelten Würgefeigen klettern an riesigen Urwaldbäumen hoch, nutzen den Urwaldriesen als Steighilfe, um ans Licht zu kommen. Die Äste der Feige verwachsen und erwürgen schließlich den Riesen, der abstirbt, innen vermodert und einen Hohlraum bildet.

In der hohlen Bonner Würgefeige führt uns eine enge Wendeltreppe zum Licht, in die Krone des Regenwaldes. Ein origineller, nicht ganz unproblematischer Zugang. „Es gab lange Diskussionen mit den Denkmalschützern, bis wir die Decke durchbrechen durften“, erzählt der Chef. Nun schraubt sich die Wendeltreppe rund vier Meter im Hohlraum nach oben. Und es wird Licht. Im Kronendach herrscht ein ganz anderes Leben als im dunklen Untergrund: Hier wird das letzte Kapitel der Dauerausstellung aufgeschlagen.

Regenwald Abteilung wird am 15. Dezember eröffnet Nachdem 2016 mit dem Unterholz im Erdgeschoss des Museums Koenig der erste Teil der neuen Dauerausstellung eröffnet wurde, entsteht nun im Stockwerk darüber in einer ebenso naturgetreuen Inszenierung das Kronendach eines afrikanischen Tiefland-Regenwaldes. Am 15. Dezember wird die neue Abteilung eröffnet und kann danach besucht werden. Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr. t.k-

Im Regenwald von Gabun fotografiert

Am 15. Dezember soll die neue Abteilung offiziell eröffnet werden. Exklusiv gibt uns Misof einen Einblick in die Krone des Regenwalds: Hinter Glas entfaltet sich die ganze Pracht und Opulenz des Urwaldes, davor stehen noch die Arbeitstische des Aufbauteams, der Präparatoren und Künstler mit Blättern, Wurzeln und Ästen, die noch eingebaut werden müssen. „Jedes Blatt ist einzeln individualisiert, im Haus nach einem Foto geformt und bemalt“, erläutert Misof. Mehrere Monate lang hatte das Bonner Team im Regenwald von Gabun fotografiert, über 100 000 Bilder von Pflanzen entstanden da. Zur Dimension: In einer Vitrine befinden sich im Schnitt 35 000 nachgebildete Blätter.

Im dichten Blätterwald sehen wir hoch oben einen mächtigen Harpyienadler in seinem Nest, der gerade einen Affen erlegt hat. Unbeeindruckt spielt ein paar Meter weiter eine Affenmutter mit ihrem Kind, bunte Vögel, einige Graupapageien, beobachten die Szenerie, unzählige Insekten, bunte Früchte und Blüten prägen das Regenwaldambiente. „Der Artenreichtum ist hier besonders groß“, sagt Misof und zeigt auch eine Vitrine, in der lebendige Blattschneideameisen aktiv sind. Der Besucher bewegt sich über einen etwas wackeligen Holzsteg, der eine Hängebrücke simuliert, die durch das Kronendach führt. Auf Terminals kann man Informationen über die verschiedenen Lebensräume und Arten abrufen. Ein paar Schritte weiter sehen wir den Korb eines Heißluftballons: Es ist die Forschungsstation in luftiger Höhe. Von hier geht es in die Vermittlungszone mit etlichen Wissensstationen.

Erlebnisqualität und Vermittlungsarbeit verknüpfen

„Anders als andere Naturkundemuseen verbinden wir Lebensräume miteinander, Menschen und Lebensräume, und wir sprechen über Lebensräume und den Einfluss des Menschen auf die Veränderung dieser Erde“, das ist Misof, seit 2020 Direktor des Museums, wichtig. „Heute ist es sehr en Vogue, über die Apokalypse zu sprechen, was Menschen alles zerstören“, erläutert er, „aber eigentlich gibt es auch viele Möglichkeiten, so zu handeln, um die Erde tatsächlich lebenswert zu erhalten“.

Misol will Erlebnisqualität und Vermittlungsarbeit verknüpfen. 2003, als die Savanne eröffnet wurde, hatte man etwa noch viel Lesestoff zu bewältigen, im Regenwald geht es jetzt multimedial und interaktiv zu. Am „Verbrauchertisch“ zum Beispiel werde ich gefragt, welches Handy ich verwende, welche Ess- und Lebensgewohnheiten ich habe, welchen Kaffee ich gerne trinke, und ich bekomme unmittelbar Feedback, welche Auswirkungen mein Lebensstil in Bonn für den Regenwald in Südamerika und in tropischen Regionen hat. Drastisches Beispiel: 80 Prozent der zerstörten Flächen in den äquatorialen Gebieten werden verwendet, um Nahrungsmittel für Rinder anzubauen, die wir essen. Besonders dramatisch ist die Schädigung des Regenwaldes durch den Abbau der Seltenen Erden – für die Smartphone-Produktion.

Das Wissen, das hier abgerufen wird, speist sich aus dem 2021 gegründeten Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB), unter dessen Dach die Bonner und die drei Hamburger Naturkundemuseen, die in das Museum Koenig integriert wurden, operieren. Misof ist Generaldirektor des LIB und residiert mit rund 200 Mitarbeitern im Raiffeisenhaus an der B9, schräg gegenüber des Museums Koenig.