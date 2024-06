Statt Tiktok lieber Ehrenamt Was Jugendliche in Bonn zum Engagement motiviert

Einen Brand löschen – das versucht auch Mira Jacobsen, die für ihren Einsatz am Helmholtz-Gymnasium in Duisdorf für Klima und Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde. Die 16-Jährige hat entscheidend an einem Zukunftsrat mitgewirkt, der weitere Nachhaltigkeitsprojekte an der Schule umsetzen soll. Darüber hinaus hatte Jacobsen den Versand eines Kalenders übernommen, der mit dem Holzbildhauer Ralf Knoblauch entstanden ist und dessen Erlös als Spende an die Flutopferhilfe Ahrtal weitergeleitet wurde. „Mir macht das einfach Spaß. Es wird immer Leute geben, die ihre Freizeit nicht opfern möchten. Aber ich glaube schon, dass die Bereitschaft sich zu engagieren in der Jugend noch da ist und es viele auch machen möchten, nur nicht wissen wie und welche Optionen es gibt“, sagte Jacobsen.