Bonn und die Region Diese Bilanz ziehen Polizei und Ordnungsamt nach Weiberfastnacht

Das Team des Bonner Event Sprinters war zum 18. Mal an Weiberfastnacht in Beuel am Rhein für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Einsatz. „In diesem Jahr hielt sich die Zielgruppe nicht am Rheinufer auf, sondern viele junge Menschen feierten am Beueler Rathaus“, berichtete Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann. Mitarbeitende mit „Bauchläden“ tauschten Alkohol und Zigaretten gegen Obst, Snacks und noch vieles mehr ein. In Gesprächen gaben sie den Jugendlichen Hinweise, genügend Wasser zu trinken und etwas zu essen. Am Event Sprinter am Rheinufer gab es auch heiße Getränke und Suppen.