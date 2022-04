Gefährdete Tierart : Welche Gefahren den Mauereidechsen in Bonn drohen

Freiwillige helfen dabei, die Mauer von Pflanzen zu befreien. Die Eidechsen brauchen sie als Schutz, benötigen aber auch Sonne, um sich aufzuwärmen. Foto: Sandra Hadenfeldt

Oberkassel Rund 100 Exemplare der gefährdeten Mauereidechse leben in Oberkassel. Einer ihrer Lebensräume ist eine Trockenmauer, die Pflanzen dort dienen als Versteck vor Feinden. Gefahr geht für sie aber auch noch von etwas anderem aus.



Fleißig und das am Samstagmorgen: acht Freiwillige haben zusammen mit der Biologischen Station Bonn / Rhein-Erft die Steinmauern in Oberkassel an diesem Wochenende von Pflanzen befreit. Der Grund dafür ist die Brutzeit der heimischen Mauereidechse.

Tobias Billens ist Landschaftsgärtner und seit einigen Jahren bei der Biologischen Station Bonn / Rhein-Erft tätig. Etwa hundert Tiere leben heute in Oberkassel in der Trockenmauer. Durch das regelmäßige Freischneiden und die Hilfe von Freiwilligen habe sich der Bestand der Podarcis muralis über die letzten 20 Jahre hinweg stabilisiert. Sie ist heimisch in dieser Region - und auch weiter südlich am Drachenfels und im Siebengebirge zu finden.

„Die Mauereidechse legt ihre Eier in die Spalten, die sich zwischen den Steinen befinden.“, erklärt Billens. Da die Podarcis muralis wechselwarm ist, muss sie sich auf den Steinen aufwärmen. Wichtig sei es, die Pflanzen nur zurückzuschneiden, nicht rauszuziehen, da sich bereits Eier in den Spalten befinden könnten. Ziel sei es aber nicht, alle Pflanzen zu entfernen, denn die Eidechse muss sich auch vor Feinden verstecken können. Derzeit zählt die Bio-Station rund 100 Tiere in Oberkassel. Über die vergangenen Jahre hinweg konnte der Bestand der gefährdeten Art stabilisiert werden.

Manche Eidechsen werden von Radlern überfahren

Die Trockenmauer liegt direkt an einem Radweg. Ist der Boden aufgeheizt, sitzen die Tiere auch dort. Es kommt deshalb immer wieder vor, dass eine Eidechse überfahren wird. Radfahrer sind deshalb dazu angehalten, langsam zu fahren. Des Weiteren sollten Hundebesitzer ihre Hunde anleinen, wenn sie an der Steinmauer vorbeispazieren. Gartenbesitzer, die den Tieren helfen wollen, können außerdem Steinmauern mit unverfugten Spalten statt verputze Mauern hochziehen. Und dann kann auch jeder an Aktionen wie dieser teilnehmen.

Beate Stein ist aus Köln gekommen, um den Tierschutz in dieser Region aktiv zu unterstützen. Luisa Justen macht gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Biologischen Station und findet es toll, dass die Öffentlichkeit mit einbezogen wird. Der achtjährige Tim ist Reptilien- und Amphibienliebhaber und möchte ebenfalls zur Erhaltung des Lebensraumes der Mauereidechse beitragen.

Zu erkennen ist die Eidechse an ihrer hell- bis mittelbraunen Haut. Das Weibchen ist durch ein dunkles Seitenband gekennzeichnet. Es zieht sich vom Kopf bis zur Schwanzspitze und ist durch eine weiße Linie abgegrenzt. Beim Männchen ist das Seitenband weniger deutlich zu erkennen, da sein ganzer Körper mit weißlichen, braunen und gräulichen Flecken übersät ist.

Tiere leben in Steinbrüchen oder Burgruinen

Ihre nördlichste Verbreitungsgrenze erreicht die Art in der Nord-Eifel sowie dem Rheintal bei Bonn. Sie liebt die klimatisch günstigen Hanglagen des Rheins, der Mosel oder der Ahr. Habitate der Mauereidechse sind abfallende Felsformationen, stillgelegte Steinbrüche, das unverfugte Mauerwerk der Weinberge oder auch nicht sanierte Burgruinen.