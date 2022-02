Rheinisches Sprachportal : Wenn et dran am Rääne is

Bonn Der Landschaftsverband Rheinland geht am internationalen Tag der Muttersprache mit einem neuen Sprachportal an den Start. Texte, Bilder und Karten zum rheinischen Dialekt.

Wenn es regnet, dann hat der Rheinländer dafür ein großes Repertoire an Begriffen. Fast so wie die Eskimos für Schnee. Das deutet darauf hin, dass es im Köln-Bonner Raum oft regnet. Dann kann es fisseln, plästern oder schiffen - mit einem Wort: es ist usselich. Woher diese und andere Mundartwörter stammen, welche Geschichte sie haben und was sie genau bedeuten, das ist ab Montag nachzulesen im neuen Sprachportal des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Unter der Internetadresse www.dat-portal.lvr.de finden Dialektinteressierte dann Texte, Bilder und Karten zu allen denkbaren Forschungsgebieten der lokalen Sprachwissenschaft.

“Wir beobachten, dass es im Netz inzwischen einige Angebote zum rheinischen Dialekt gibt”, berichtet Projektleiterin Charlotte Rein, Wissenschaftliche Referentin für Alltagskultur und Sprache beim LVR. Die Inhalte seien aber aus sprachwissenschaftlicher Sicht nicht immer astrein. Deshalb haben die professionellen Dialektforscher vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn “Dat Portal” entwickelt. Sein Untertitel: “So spricht das Rheinland”.

Alltagstaugliche Wissenschaft

Nach sorgfältiger Konzeption geht es also jetzt an den Start. Dabei folgt alles der Maßgabe, dass die Texte korrekt, aber doch allgemeinverständlich sein sollen. Alltagstaugliche Wissenschaft also. Die neuen Internetseiten richten sich im Kern nicht an Wissenschaftler, sondern an Mundartinteressierte. Integriert ist unter anderem das “Wörterbuch der rheinischen Alltagssprache”, das der ruheständische Sprachforscher Peter Honnen in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Dort sind insgesamt 4426 Erläuterungen für Dialektbegriffe enthalten.

Hinzu kommen 308 allgemeine Texte zu rheinischen Sprachphänomenen und 114 Sprachkarten, die die geografische Verbreitung von bestimmten Begriffen transportieren. Und es sind aktuell 211 Texte zur Namenskunde enthalten. Letzteres interessiert zunehmend vor allem Menschen, die sich der Erforschung ihrer Familiengeschichte verschrieben haben und sich wertvolle Hinweise zu ihrer Herkunft erhoffen.

Einer der abwechslungsreichsten Sprachräume

Und weil das Rheinland zwischen Emmerich und Bonn als eine der abwechslungsreichsten Sprachräume Deutschlands gilt, bildet das neue Portal ab wer wie mit wem spricht und warum. Dabei sind ab sofort auch besondere Aktionen geplant. Regelmäßig wird etwa mit dem “Wort der Woche” ein besonders beliebter, witziger oder kuriosen Regiolektbegriff präsentiert.

“Insgesamt ist die Idee, dass sich die kürzeren Texte im Portal mit unseren Buchveröffentlichungen ergänzen”, erläutert Rein. Sie hatte mit ihren Kolleginnen Sarah Puckert und Verena Kohlmann über Monate die Datenbank gefüllt.

Das Datenpaket liegt in Kiel

Die Idee zum Dialektportal wurde 2019 geboren. Eine Agentur aus Berlin hat den Entstehungsprozess beratend begleitet, und die Daten liegen auf einem Server in Kiel. In Norddeutschland ist also so gesehen das Spracharchiv des Rheinlands beheimatet. Und das riesige Datenpaket soll noch weiter wachsen. Neue Forschungsergebnisse zum rheinischen Platt werden darin jeweils aktuell dokumentiert. Als nächstes sind schon Artikel zur großen Vielfalt von Begriffen für rheinische Gebäcksorten angekündigt. Da läuft einem schon das Wasser im Munde zusammen.

Alle Texte sind über eine Schlagwortsuche zu finden, bei der man nach Quellentyp, Orten und Begriffen suchen kann. Fündig wird man aber auch über die Rubrizierung auf der Seite. Soll heißen: Man kann sich vom Großen ins Kleine durchklicken. Einerseits, so hoffen die Portalmacher, findet man, was man sucht, aber auch das, was man nicht gesucht hat.

Der Dialekt lebt und entwickelt sich

Foto: Jana Dasenbrock/LVR-ILR Die Macherinnen des neuen Rheinisch-Portals: (v.l.n.r.) Charlotte Rein, Verena Kohlmann, Sarah Puckert.

