Personalmangel in Bonn Wertstoffhof an der MVA bleibt samstags geschlossen

Zwar hat das städtische Abfallunternehmen inzwischen die Genehmigung erhalten, beide Wertstoffhöfe samstags bis 15 Uhr öffnen zu dürfen. Allerdings könne man nach wie vor das zusätzlich benötigte Fachpersonal nicht finden, erfuhr der Hauptausschuss am Donnerstagabend. Somit bleibt der Wertstoffhof an der MVA am Dickobskreuz samstags weiterhin komplett geschlossen, in Bad Godesberg ist er samstags lediglich bis 12 Uhr geöffnet.