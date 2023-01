Milde Temperaturen statt Kälte : Ist der Winter in Bonn und der Region schon vorbei?

Anfang Dezember lag in Bonn noch Schnee. Doch dann sind die Temperaturen immer milder geworden und sinken nun nicht mehr unter die 10-Grad-Marke. Ist der Winter schon wieder vorbei? Foto: Meike Böschemeyer

Bonn/Region Nachdem im Dezember eisige Wintertage sogar Schnee nach Bonn und in die Region brachten, ist das Wetter seit Weihnachten wieder mild geworden und das wird wohl auch so bleiben. Meteorologen sehen kaum noch eine Chance für einen Wintereinbruch.



Am Neujahrstag war es mit 15 bis 19 Grad an vielen Orten in Deutschland so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Januar. Das jedenfalls hat das Bonner Portal Wetteronline beobachtet. „Der Spitzenwert wurde mit 20,8 Grad an Silvester in Wielenbach in Oberbayern gemessen und übertraf damit den alten Rekord um fast vier Grad.“ Auch in Bonn und der Region ist es für die Jahreszeit seit Mitte Dezember zu warm geworden. Das Thermometer sinkt nicht mehr unter die 10-Grad-Marke. Ist der Winter also schon vorbei?

„Es ist kein Wintereinbruch mehr in Sicht“, sagt Björn Goldhausen, Meteorologe und Pressesprecher von Wetteronline auf GA-Anfrage. Genaue Erkenntnisse über das kommende Wetter können Meteorologen nur bis Mitte Januar errechnen und die Prognose zeigt, dass sich am milden Wetter in Bonn und der Region wie auch ganz Deutschland wohl nichts ändern wird. Die Abweichung von der deutschlandweiten Durchschnittstemperatur liege in diesem Jahr, so Goldhausen, bei fünf bis sechs Grad im Januar.

Aus Erfahrungswerten heraus prognostiziert der Meteorologe, dass für Bonn und die Region der Winter schon vorbei ist: „Die Tage werden länger, die Sonne hat also mehr Zeit zum Scheinen und Wärmen. Schnee wird es dadurch im Flachland nicht mehr geben können. Höchstens in der Eifel oder Sauerland besteht noch die Chance.“ Den letzten richtigen Winter mit lang anhaltendem Schnee und Frost habe Bonn zuletzt im Jahr 2010 erlebt.

Ähnliches gilt für ganz Deutschland. Die Wetteraufzeichnungen zeigen, dass es seither im Winter zwar immer wieder Kälteeinbrüche gegeben hat, die warmen Perioden aber die Überhand gewonnen haben. Das konnte man auch im Dezember beobachten: „NRW befand sich mit einer Dezembertemperatur von 2,9 Grad Celsius auf dem zweiten Platz der wärmsten Regionen, trotz eisiger Tage und Nächte um die Monatsmitte. Doch die teils über 15 Grad milde, ja schon frühlingshafte Luft im letzten Monatsdrittel war dominierender“, teilt der Deutsche Wetterdienst mit[https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2022/20221230_deutschlandwetter_dezember2022_news.html].

Goldhausen führt dieses Phänomen auf den Klimawandel zurück: „Das Niveau der Höchsttemperaturen ist deutlich höher als noch vor 30 bis 50 Jahren. Auch Kältewellen sind inzwischen deutlich wärmer als damals. Die Luft, die aus Südwesten nach Deutschland kommt, ist um drei bis vier grad wärmer als damals. Es gibt nur noch wenige Möglichkeiten, dass richtig kalte Luft im Winter zu uns kommen kann - höchstens aus Nordosten, aber danach sieht es derzeit nicht aus.“

Das heißt, dass Bonn und die Region auch in Zukunft mit milden Wintern mit Temperaturen von 15 bis 20 Grad rechnen müssen. „Und im Sommer können wir uns wiederum häufiger auf Höchsttemperaturen von bis zu 40 Grad einstellen“, sieht Goldhausen voraus. Extrem warme Temperaturen gebe es nun immer häufiger, extrem kalte immer weniger. Temperaturrekorde wurden zwar schon immer seit Wetteraufzeichnungen aufgestellt, doch sie stellen sich in vergangenen Jahren in immer kürzeren Abständen ein - sowohl im Winter als auch im Sommer, sagt der Meteorologe.