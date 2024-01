Nachtleben Wie gut kann man in Bonner Clubs und Kneipen feiern gehen?

Während in der „Wache“ die Miniaturfußballer am Kickertisch zum Glühen gebracht werden, gönnt sich Micheal Marx am Eingang der Szenekneipe in der Heerstraße eine kurze Verschnaufpause. „Ich wohne hier gleich um die Ecke und komme daher öfter vorbei“, erzählt der 43-Jährige inmitten der Zigarettenschwaden von ihm und weiteren Gästen draußen. So nah zu wohnen, sei für Marx oft auch „verhängnisvoll“, wie er erzählt: „Ich treffe in der Wache viele Freunde und Kollegen aus der kreativen Szene. Das klassische eine Bier entwickelt sich nicht selten zu drei, vier oder noch mehr Gläsern“, sagt er und schmunzelt. Sein Dunstkreis zum Feiern und Ausgehen beschränkt sich vornehmlich auf die Bonner Altstadt – „zwischen ‚Nyx’ und ‚Blow up’“. In welche Clubs man in Bonn am besten gehe – „da kann ich gar nichts groß zu sagen, denn fürs richtige Feiern fahre ich schon nach Köln.“ Eine Antwort, die man nicht selten bekommt in Bonn.