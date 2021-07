Neue alte Corona-Regeln : Wie gut sind Bonns Krankenhäuser für steigende Inzidenzen gerüstet?

Intensivpflegeplätze wie dieser sind in Bonner Krankenhäusern nur vereinzelt von Covid-19-Patienten belegt. Foto: dpa/Ole Spata

Bonn Mit der nahezu regelfreien Zeit ist es vorerst wieder vorbei: Per NRW-Gesetz gilt auch in Bonn wieder Inzidenzstufe 1. Die Bonner Krankenhäuser melden bislang kaum Belegung der Intensivstationen. Doch was, wenn sich das ändert?