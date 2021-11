Corona-Imfpungen : Wie rüstet sich Bonn für den Herbst?

Lange Warteschlange vor der Impfstation im Stadthaus. Foto: privat

Bonn Derzeit müssen Impfwillige vor dem Stadthaus Schlange stehen, auch weil die mobilen Impfangebote neu organisiert werden. Wie die Immunisierung abseits der Arztpraxen ohne Termin ablaufen kann, wird derzeit geprüft. Bonner Mediziner sprechen sich für weitere Angebote in den Stadtbezirken aus.



„Nach Schließung des Impfzentrums setzt die Bundesstadt Bonn ihre mobilen Impfungen ohne Termin weiter fort“ – so steht es auf der Internetseite der Stadt. Anders als in den vergangenen Wochen fehlen ganz aktuell die Vor-Ort-Aktionen mit Impfbussen oder „Gastspielen“ in Gebäuden und Einrichtungen. Gerade einmal zwei Termine (4. und 8. November) werden kommuniziert. Beide sollen im Stadthaus stattfinden. Dort war es nach GA-Informationen in den vergangenen Tagen immer wieder zu langen Wartezeiten gekommen. Von einer Neuauflage des Impfzentrums sind aktuell weder die Verwaltung noch Bonner Mediziner überzeugt.

Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann hat zum jüngsten Szenario vor dem Stadthaus eine einfache Erklärung parat: „Die Schlangen bei den Impfangeboten entstehen, weil die Impfungen ohne Termin angeboten werden und dadurch nur schlecht abschätzbar ist, wie viele Menschen kommen“. Impfwillige müssten sich entsprechend auf Wartezeiten einstellen. Anders als in den vergangenen Monaten bleiben die Impfbusse derzeit im Depot.

Ausbruch Milde Corona-Verläufe in Bonner Seniorenheim Der Corona-Ausbruch an einer Bonner Senioreneinrichtung hat offenbar nur milde Krankheitsverläufe mit sich gebracht. Am Dienstag seien im Altenheim Herz-Jesu-Kloster in Ramersdorf 18 Bewohnende und zwei Mitglieder der Belegschaft mit Covid-19 infiziert, sagte eine Caritas-Sprecherin dem GA. Aktuell gilt ein Besuchsverbot. Die Bewohnenden könnten allerdings das Gebäude verlassen und sich im Garten der Einrichtung aufhalten. Nach Angaben der Stadt Bonn werden regelmäßig Schnelltest-Reihentestungen durchgeführt, um das Infektionsgeschehen zu beobachten. aba

Mehr als 12 800 Menschen bei mobilen Impfangeboten

Die mobile Immunisierungsstation wurde laut Stadtverwaltung bereits von mehr als 12 800 Menschen besucht, das Angebot „vor der Haustür“ ist dennoch ausgesetzt. Hoffmann begründet es so: „Momentan werden die Impfbusse aufgrund der Witterung nicht eingesetzt. Es gibt ausreichend stationäre Räumlichkeiten, die genutzt werden können.“

Warum derzeit keine Termine außerhalb des Stadthauses anstehen, lässt der Sprecher an diesem Dienstag offen. Allerdings sei das Gesundheitsamt in der Planung für weitere Impfangebote im Stadtgebiet. Selbstverständlich befänden sich die Impfteams keinesfalls außer Dienst: „Teilweise finden derzeit auch noch Impfungen im Förderschulbereich statt, die nicht öffentlich beworben werden, ebenso wie Impfungen in Einrichtungen für Geflüchtete und Einrichtungen für Obdachlose“, erklärt Hoffmann. Die Impfungen durch die mobilen Einheiten würden unterstützend zu den Impfungen durch niedergelassene Ärzte durchgeführt. „Diese sind nach wie vor die erste Anlaufstelle für die impfwillige Bevölkerung.“ Um den Andrang auch im Stadthaus entzerren zu können, werde allerdings „ab sofort“ ein weiterer Arzt mehr für Impfungen bereit stehen.

Kassenärztliche Vereinigung sieht Bonn gut aufgestellt

155 Ärztinnen und Ärzte haben laut der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) in der vorigen Woche in Bonn Impfungen gegen Covid-19 durchgeführt. Im öffentlichen Register der KVNO, aus dem Impfwillige eine Anlaufstelle auswählen können, sind 87 Praxen gelistet. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen sieht die KVNO Bonn durchaus gut gerüstet, die Stadt zähle „im Rahmen der Impfkampagne im nordrheinischen Vergleich immer zu den impf-aktiven Kommunen im Land“, sagt Sprecher Christoph Schneider. „Auch mit Blick auf die Auffrischimpfungen liegen uns derzeit keine gegenteiligen Hinweise vor.“

Ob die Stadt Bonn mit ihrem derzeitigen Volumen an offenen Impfangeboten auf dem richtigen Kurs liegt, könne man nicht seriös bewerten, so der KVNO-Sprecher. Bei den vorgesehen Alters- und Personengruppen befinde sie sich im Soll. Weil das Land NRW bisher keine Pläne für eine Wiederaufnahme der Impfzentren verfolge, sei dies auch in Bonn derzeit keine Perspektive. Bei entsprechender Notwendigkeit könnten kurzfristig auch in Bonn kleinere lokale Impfstellen etwa in Sport- oder Turnhallen eingerichtet werden.

Ärzte setzen sich für mobile Angebote ein

Aus Reihen der Bonner Ärzteschaft ist Zuversicht zu vernehmen, die Herausforderungen nach der Schließung des Impfzentrums meistern zu können – eine Wiedereröffnung sei vorerst kein Thema, sagt Hubert Radinger, der im Bonner Impfzentrum als einer von vier leitenden Impfärzten tätig war. Dennoch müsse man die Impfungen weiter in die Stadtteile bringen, „dies hat sich bewährt, und man erreicht immer noch viele, die den Weg zum niedergelassenen Arzt oder auch ins Stadthaus scheuen.“ Niederschwellige Angebote seien unerlässlich, „am besten täglich, auch an den Wochenenden.“ Radinger bringt feste Standorte quer durch die Stadt ins Spiel, auch um den Impfbus ins Winterquartier schicken zu können.