Wiederwahl von Helmut Wiesner Bonner Stadtbaurat wird im zweiten Anlauf gewählt

Stadtbaurat Helmut Wiesner (parteilos) darf weitermachen: Der Bonner Stadtrat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstagabend nach geheimer Wahl mit Mehrheit für eine zweite Amtszeit des 62-Jährigen. Er erhielt 36-Ja-Stimmen, 26-Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Die Wiederwahl Wiesners als Wunschkandidat von Oberbürgermeister Katja Dörner (Grüne) hätte eigentlich in der Stadtratssitzung am 12. Dezember über die Bühne gehen sollen. Sie scheiterte jedoch, weil keine Mehrheit für den Stadtbaurat zustande kam. Wiesners zweite Amtszeit beginnt Anfang Mai.