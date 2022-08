Im Gespräch : „Wir brauchen 1800 zusätzliche Kita-Plätze“

Bonn 70 offene Stellen verzeichnet die Stadt Bonn allein in ihren Kindertagesstätten. Aufgrund des Fachkräftemangels muss die Kita Ostpreußenstraße nach wie vor geschlossen bleiben. Mit Bonns Jugendamtsleiterin Gitte Sturm sprach Lisa Inhoffen.

Das neue Kitajahr hat begonnen. Das vorherige Jahr war unter anderem geprägt durch ständigen Personalausfall, nicht zuletzt auch wegen Corona. Wie ist die aktuelle Lage?

Sturm: Die städtischen Kindertageseinrichtungen sind gut gestartet. Nach den Ferien füllen sich unsere Einrichtungen nach und nach. Aktuell ist die personelle Situation auch recht gut. Es gibt keine besondere Ausfallquote, wie wir sie beispielsweise im Herbst oder Winter erwarten, wenn die Krankheitsfälle wieder deutlich zunehmen werden. Auch konnten wir einige neue Kolleginnen und Kollegen in den Kitas begrüßen. Ganz frisch hat nun Mitte August auch der zweite Schwung an spanischen Fachkräften in Bonn gestartet. Wir konnten wieder zehn Frauen und zwei Männer gewinnen.

Vor anderthalb Jahren kamen zwölf Fachkräfte aus Spanien. Sind alle am Ball geblieben?

Sturm: Geblieben sind zehn, die seither in verschiedenen städtischen Einrichtungen arbeiten. Das ist eine gute Quote, finde ich.

Wie sind sie untergebracht?

Sturm: Wir als Stadt haben Apartments für sie reserviert. Es war wichtig, ihnen gleich Wohnraum anbieten zu können, um ihnen den Start hier zu erleichtern. Einige wohnen noch dort, andere haben sich andere Wohnungen gesucht. Die Mietkosten zahlen sie selbst von ihrem Gehalt.

Wo sind diese Kräfte tätig?

Sturm: Uns war es wichtig, dass die spanischen Fachkräfte in Einrichtungen gehen, die sich freiwillig gemeldet haben und hier gerne mitwirken wollen. Es ist am Anfang natürlich immer eine gewisse Einarbeitungszeit notwendig. Die spanischen Fachkräfte besuchen hier auch einen weiteren Sprachkurs. Obwohl viele von ihnen in Spanien schon einen Sprachkurs gemacht und teilweise in der Schule schon Deutsch gelernt haben.

Die zusätzlichen Fachkräfte aus Spanien ist ja wohl eher ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder?

Sturm: Die Lage ist natürlich nicht so, wie wir sie uns wünschen. Der Fachkräftemangel ist nach wie vor groß. Allein in unseren Kitas haben wir aktuell 70 offene Fachkraftstellen. Die freien Träger haben ähnliche Probleme. Die Prognosen sagen, dass wir bundesweit 19.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher bis 2025 benötigen. Bis 2030 sind es sogar mehr als 20.0000. Und da sind die Kräfte für die Betreuung in den Offenen Ganztagsschulen noch nicht mitgezählt.

Wie viele Kita-Fachkräfte fehlen in Bonn?

Sturm: Wir benötigen bei der derzeitigen Annahme, dass wir bis zu 1.800 zusätzliche Kita-Plätze in den nächsten Jahren brauchen, rund 350 zusätzliche Fachkräfte. Die Entwicklung ist so, dass immer mehr Kinder immer länger in den Einrichtungen betreut werden. In Bonn stehen wir außerdem vor der besonderen Situation, dass die Geburtenzahlen steigen, auch die Einwohnerzahlen nehmen zu.

Was ist der Grund, dass nach wie vor Fachkräftemangel in den Kitas herrscht?

Sturm: Wir beobachten einen Generationenwechsel, die sogenannten „Babyboomer“ gehen in den Ruhestand und viel zu wenige Kräfte folgen nach. Verschärfend dazu gibt es zu wenige Fachschulen sowie Fachlehrerinnen und -lehrer, die ausbilden. Ein Teufelskreis. Wir haben in ganz Nordrhein-Westfalen eine einzige Ausbildungsstätte für Dozentinnen und Dozenten. Zudem ist die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher für viele junge Menschen nicht attraktiv, weil sie in der Regel noch eine rein schulische Ausbildung ist und sie daher in den ersten Jahren auch kein Geld bekommen.

Könnten die Kommunen nicht über den Städte- und Gemeindetag beim Land intervenieren, die Ausbildung endlich zu reformieren?

Sturm: Die Problematik kommunizieren wir natürlich regelmäßig ans Land. Eine Reaktion darauf ist die Einführung der praxisorientierten Ausbildung, kurz PIA genannt. Meist wählen Quereinsteigerinnen und -einsteigern diesen Weg, weil sie vom ersten Jahr an Geld verdienen können.

Ein Projekt, das das Land aber finanziell gedeckelt hat…

Sturm: Stimmt. Wir als Stadt Bonn bilden aber nur noch über diesen Weg aus und bezahlen das auch selbst. Seither gewinnen wir jedes Jahr rund 30 PIA-Auszubildende. Dazu beschäftigen wir auch Praktikanten im Anerkennungsjahr. Das hilft uns schon ein Stück weiter.

Auch Kinderpflegerinnen und –pfleger können sich ja zu Fachkräften weiterbilden lassen. Wie ist die Resonanz unter Ihren Mitarbeitenden?

Sturm: Wir haben fünf Kolleginnen gefunden, die diese Weiterbildung seit Juli absolvieren. Dafür stellen wir sie während der Unterrichtstage frei. Ich hoffe, dass in Zukunft viele weitere diesem Beispiel folgen werden. Zur Entlastung der Fachkräfte und ihrer pädagogischen Arbeit stellen wir auch vermehrt Hauswirtschaftskräfte und Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für die Kitas ein.

Was machen die Verwaltungsmitarbeiter?

Sturm: Sie übernehmen zum Beispiel die Pflege und Aktualisierung von KitaNet, führen Statistiken, sind Ansprechpartner für Besuch der Einrichtungen, helfen bei der Materialbestellung und Essensorganisation oder erstellen und werten Elternabfragen aus. Sie hatten auch die Dokumentation der Corona-Testungen übernommen.

Müssen aufgrund des Personalmangels Einrichtungen auch im neuen Kitajahr schließen?

Sturm: Nach wie vor geschlossen ist die Kita Ostpreußenstraße, auch wenn aktuell dort vorübergehend und behelfsmäßig die Kita Botania nach dem Wasserschaden dort untergekommen ist. Wir haben die vier Gruppen an den Waldenburger Ring verlegt, wo zwei Gruppen mangels Fachkräfte nicht betrieben werden können. Durch die Zusammenlegung erzielen wir personelle Synergieeffekte. In der Beueler Kita Weinheimstraße mussten wir die Eingewöhnungsphase der neuen U-Drei-Kinder auf den September verschieben, weil auch dort Personal fehlt.

Wie viele Kinder wurden denn für dieses Kita-Jahr angemeldet?

Sturm: Zu Beginn des diesjährigen Anmeldeverfahrens wurde für 4500 Kinder ein Betreuungswunsch im Anmeldeportal hinterlegt. Wir haben 3700 neue Verträge abgeschlossen.

Und wie viele stehen noch auf der Warteliste?

Sturm: Das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Unserem Portal Kita-Net zufolge stehen noch rund 800 Kinder auf der Warteliste. Darunter sind aber viele Doppelanmeldungen von Eltern, die für ihren Nachwuchs längst einen Platz haben.

Aber dennoch gibt es sicher noch viele Familien, die noch keinen Platz haben, oder?

Sturm: Ja, wir haben zurzeit regelmäßig Beschwerden und Anfragen von Eltern. Unser Familienbüro versucht, sie alle gut zu beraten und eine Lösung zu finden. Das gelingt auch in den meisten Fällen. Den meisten Eltern geht es aber darum, einen wohnortnahen Kitaplatz zu finden. Das verstehe ich, aber darauf haben sie keinen Anspruch.

Gibt es Klagen gegen die Stadt, etwa auf Schadensersatz, wenn kein Platz bereitgestellt werden kann? Schließlich gibt es ja den Rechtsanspruch.

Sturm: Es kommt schon mal zu mündlichen oder schriftlichen Klageandrohungen. Während meiner Zeit als Jugendamtsleiterin hat es eine tatsächliche Klage auf Schadensersatz gegeben, die allerdings abgewiesen wurde. Ich verstehe die Not der Eltern, aber ich glaube, den meisten ist doch auch klar, dass man mit einer Klage keinen Kitaplatz herbeizaubern kann. Wir tun, was wir nur können, um den Eltern zu helfen und einen Betreuungsplatz zu finden. Wir priorisieren in Härtefällen und versuchen auch, mit den freien Trägern gemeinsam eine Lösung zu finden. Das klappt bisher ganz gut. Zudem möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass wir in Bonn mit einer Zielversorgungsquote im U3-Bereich von 58 Prozent vergleichsweise im oberen Bereich liegen. In vielen Städten liegen diese für Kinder unter drei Jahren zwischen 40 und 60 Prozent.

Was tut denn die Stadt Bonn ganz konkret, um mehr Plätze zu schaffen?

Sturm: Aktuell haben wir rund 30 Bauprojekte auf dem Plan. Nächstes Jahr werden allein in Bad Godesberg zwei neue Kitas fertiggestellt, an der Mallwitzstraße und Truchseßstraße.

Gerade für die unter Dreijährigen wird die Tagespflege als eine Alternative zur Kita gesehen. Wie ist die Platzauslastung dort?

Sturm: Wir haben in Bonn derzeit rund 12.800 Kitaplätze, davon 4930 in städtischer Regie. Hinzu kommen 1350 Plätze in Tagespflegeeinrichtungen. Das stagniert aber. Wir machen die Erfahrung, dass doch mehr Eltern ihre Kinder in einer Kita unterbringen möchten. Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber die Anforderung an die Qualifikation für Tagespflegekräfte deutlich erhöht hat. Wer als Tagespflegemutter oder –vater arbeiten möchte, der muss inzwischen vorher einen Lehrgang von 300 Stunden absolvieren, dazu 40 Stunden Praktikum und 140 Selbstlerneinheiten über ein Jahr verteilt. Früher waren es 160 Stunden. Das schreckt dann doch Interessenten ab.

Was kostet die Stadt Bonn inzwischen der Betrieb der Kitas im Jahr – abzüglich der Landeszuschüsse und der Elternbeiträge?

Sturm: Wir haben rund 143 Millionen Euro Kosten in diesem Jahr. Durch Erstattungen von Bund und vor allem Land sowieso durch Elternbeiträge erhalten wir etwa 106 Millionen Euro.

Was halten Sie von der Forderung, die Betreuung in Kitas und der Tagespflege grundsätzlich kostenlos anzubieten, wie es etwa die Stadt Berlin handhabt?

Sturm: Die frühkindliche Bildung ist ein elementarer Bestandteil des deutschen Bildungssystems. Leider mangelt es der frühkindlichen Bildung in vielerlei Hinsicht noch an der notwendigen Wertschätzung und damit der finanziellen Ausstattung. Die Kommunen und auch die Stadt Bonn stehen durch viele neue Aufgaben unter erheblichem Finanzierungsdruck. Ein Verzicht auf die Elternbeiträge, die in Bonn allein im Kita- und Tagespflegebereich zu Einnahmen pro Jahr von rund 16,5 Millionen Euro und im OGS-Bereich von rund 10,6 Millionen Euro beitragen, ist daher nur mit Unterstützung des Landes durch eine geänderte Finanzierungspraxis möglich.

Die Verwaltung hat jedoch die soziale Staffelung der Beiträge sehr genau im Blick, damit alle Bonnerinnen und Bonner ihre Kinder betreuen lassen können. Seit 2019 werden alle Eltern, die Transferleistungen erhalten, von den Elternbeiträgen befreit. Auch die Einkommensgrenze, ab der Beiträge gezahlt werden müssen, haben wir von 15.000 Euro auf 24.542 Euro angehoben und ein weiteres Vorschuljahr von der Beitragszahlung befreit. Soziale Härten werden auch über Geschwisterermäßigungen, beziehungsweise -befreiungen abgefedert.

Wagen Sie einen Ausblick?

Sturm: In unserer wachsenden Stadt Bonn mit steigenden Geburtenzahlen wird natürlich auch die Nachfrage nach Kinderbetreuungsangeboten steigen. Wir als Jugendverwaltung werden dafür Sorge tragen, dass die Betreuungsangebote in Bonn den hohen pädagogischen Anforderungen Rechnung tragen und die Eltern sich auf möglichst sichere Betreuungszeiten verlassen können. Das System wird aber noch auf viele Jahre auf Kante genäht bleiben.