Der Presseclub Bonn bezieht 1953 eine Villa am Rhein Wo Adenauer mit Journalisten in Clubsesseln kungelte

Bonns Protokollchef, Baron von Herwarth, hat schon Recht: am weiß gedeckten Tisch oder in bequemen Clubsesseln können Gespräche fruchtbarer sein als am vielzitierten grünen Tisch. Das gilt auch für die bundeshauptstädtischen Journalisten, die ihren Zeitungen zwischen Hamburg und München nicht ständig Parlamentsberichte, Hintergrundmaterial und handfeste News liefern, sondern sich auch entspannen, oder wie die Amerikaner sagen ,relaxen‘ wollen“, schreibt der General-Anzeiger am 8. Mai 1953 mit bemerkenswert unverkrampft vielen Anglizismen. Dieser Wunsch sei nun erfüllt, denn oberhalb des Rheins in der Adenauerallee 89b hat tags zuvor der Presseclub eröffnet.