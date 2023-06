Japanisches Fine Dining in Bonn-Beuel Zu Gast am exklusiven Chef’s Table im „Yunico“

Los geht es auf der Terrasse des Restaurants mit einem Aperitif und einem ersten Kennenlernen. Die nächste Station ist die Sushi-Theke, dem Revier des aus Osaka stammenden Sushi-Meisters Mitsu, bevor zu späterer Stunde hier die Patisserie das Regiment übernimmt. Mitsu ist übrigens Sturm-Willms Weggefährte von dessen erster Stunde im Kameha an. An der Theke wie in der Küche starten die Gäste mit Amuse-Bouches wie Kinuta Maki vom Heilbutt und Tako Yaki vom Oktopus in den kulinarischen Abend am Chef‘s Table im Separee des Yunico.