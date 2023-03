Roncalli-Premiere in Bonn Zauber unter der Zirkuskuppel

Bonn · Mit einem atemberaubenden Programm, waghalsigen Artisten, witzigen Clowns, fetziger Musik und einem tollen Ballett feiern der Circus Roncalli und sein Programm „All for ART for All“ Premiere in Bonn.

17.03.2023, 14:43 Uhr

Die Moskauer Artisten von Jump’n’Roll in der Manege des Circus Roncalli in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Von Thomas Kliemann Redakteur Feuilleton

Es ist eine andere Welt, die man entdeckt, wenn man aus der ziemlich dunklen, mitunter trostlosen Bonner City mit ihren Bauzäunen, den seit Jahren schon geschlossenen und verbarrikadieren Läden im Viktoria-Karree und dem stockenden Verkehr kommt. Was man plötzlich sieht, ist eine leuchtende Zelt- und Wagenstadt, die wie eine Fata Morgana wirkt, wie ein Ufo, das auf dem Alten Zoll gelandet ist. Man betritt das plüschige, nostalgische Roncalli-Reich mit den livrierten Ordnern und goldenen Ornamenten, eine Band spielt im Foyer, Jongleure sorgen für Stimmung, Clowns sind unterwegs, während man Zuckerwatte und Sekt ordert. An der Tür zum historischen Toilettenwagen steht, der Besuch sei natürlich kostenlos, „Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen“. Bei was?