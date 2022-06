Zwischen Köln und Koblenz : Böschungsbrand sorgt für Zugausfälle auf beiden Rheinseiten

Bonn Wegen eines Böschungsbrandes zwischen Menden und Beuel gibt es um Bonn herum mehrere Ausfälle und Fahrplanänderungen. Der vom Brand betroffene Streckenabschnitt ist aufgrund von Reparaturarbeiten derzeit gesperrt. Betroffen sind neben dem Fernverkehr über Beuel auch der RE5, der RE8 und die RB 27.

Durch die Folgen eines Böschungsbrandes zwischen Menden und Beuel gibt es am Freitagmorgen Zugausfälle und Fahrplanänderungen rund um Bonn. Dies teilte die Deutsche Bahn am Freitagmorgen mit. Der Bahnhof Beuel könne derzeit nicht angefahren werden und einzelne Züge müssten daher über den Bonner Hauptbahnhof umgeleitet werden. Ein Ende der Störung ist bislang nicht abzusehen.

Betroffen sind neben dem Fernverkehr auch mehere Zuglinien des Regionalverkehrs. Der RE8 endet und beginnt aus Richtung Mönchengladbach in Troisdorf. Auf der Strecke zwischen Troisdorf und Linz und Troisdorf-Koblenz wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Züge der Linie RB27 starten und enden in Köln-Messe/Deutz und bis auf weiteres nicht bis Koblenz Hbf verkehren. Auch der linksrheinische RE5 ist von der Störung betroffen. Die Züge aus Richtung Wesel enden und beginnen derzeit am Bonner Hbf. Die Halte in Oberwinter, Bad Godesberg und Bonn UN-Campus entfallen. Zwischen Remagen und Bonn Hbf wurde ebenfalls ein Busnotverkehr eingerichtet. Auch Reisende, die mit der Mittelrheinbahn fahren wollen, sind von der Störung betroffen. Für die Linie RB26 werden in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn Verspätungen bis zu einer Stunde in beide Richtungen angegeben.