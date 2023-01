Bonner Prinzenpaar : Prinz und Bonna beziehen Hofburg

Christoph II. und Nadine I. in ihrer Hofburg, dem Kameha-Hotel. Foto: Petra Reuter

Bonn Wenn es abends spät wird, geht es ins Kameha

Nicht immer werden es Prinz Christoph II. und Bonna Nadine I. schaffen, nach randvollem Terminprogramm am Abend nach Hause zurückzukehren. Mit ihrer Hofburg, die die beiden am Montagabend bezogen haben, ist das jedoch kein Problem. Nach fünf Jahren wird das Kameha Grand den Bonner Oberhäuptern der Jecken wieder als Zentrale für den Start in die bunten Tage dienen.