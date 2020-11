besondereHelden : Uniklinik Bonn dreht eigenes Corona-Video

Bonn Seit Montag macht das Herzzentrum der Uniklinik Bonn auf „#besondereHelden“ der Corona-Krise aufmerksam. Und orientiert sich dabei an den Videos der Bundesregierung.

Am Montag hat das Herzzentrum der Uniklinik Bonn ein Video unter dem Titel „Zusammen gegen Corona // ganz #besonderehelden“ auf seinem YouTube-Kanal gepostet. In dem Video erinnert sich ein Pfleger an den „Corona-Winter 2020“ und erzählt, wie er und seine Arbeitskollegen in diesem Jahr zu Helden wurden, indem sie ihrem Job nachgingen.