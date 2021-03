Impfzentrum in Köln : Erzieherinnen und Tagesmütter in NRW geimpft

In Köln wurden am Montag die ersten Tagesmüttter und Erzieherinnen geimpft. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln In Nordrhein-Westfalen können sich mehr Menschen gegen Corona impfen lassen - auch viele jüngere. Darunter sind Erzieherinnen und Tagesmütter. Für viele ist es nach schwierigen Monaten eine wichtige Wegmarke. Im Impfzentrum sprechen sie über ihre Gefühle.

In Nordrhein-Westfalen sind Erzieherinnen und Tagesmütter mit der Corona-Impfung dran - und viele haben am Montag erleichtert den Arm für die erste Spritze freigemacht. Dazu gehörte unter anderem Bianca Ahlemeier, von Beruf Tagesmutter, die im Job fünf Kinder im Alter von neun Monaten bis dreieinhalb Jahren betreut. Sie gehörte am Montagmorgen zu den Ersten im Impfzentrum in Köln.