Corona-Lage in den Krankenhäusern der Region : „Die Spitze ist sicherlich noch nicht erreicht“

Auch am Uniklinikum Bonn hat die Zahl der Corona-Patienten zuletzt zugenommen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-19-Patienten steigt deutschlandweit an. In Bonner Krankenhäusern werden derzeit 93 Corona-Patienten behandelt – ein Großteil davon am Universitätsklinikum. Das rechnet mit weiter steigenden Zahlen, ist aber vorbereitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Greulich

Über die Ostertage hat in Deutschland die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-Patienten erstmals seit zwei Monaten wieder die Marke von 4000 überschritten. Am Dienstag wurden der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) bundesweit 4355 Corona-Patienten auf der Intensivstation gemeldet, ein Plus von 211 Fällen zum Vortag. 2397 dieser Patienten mussten beatmet werden, das entspricht 55 Prozent. Anfang Januar hatte die Zahl mit mehr als 5500 Fällen bislang am höchsten gelegen, mit dem Abschwellen der zweiten Welle ging sie deutlich zurück. Jetzt steigt sie wieder.

Verfügbare Intensivbetten

In Bonner Krankenhäusern werden laut Stadtsprecherin Monika Hörig derzeit 93 Covid-Patienten behandelt (Stand Dienstagnachmittag). Das sind 15 mehr als am Gründonnerstag. 36 Frauen und Männer wurden wie am Donnerstag zuvor intensivmedizinisch betreut, 26 mussten beatmet werden. Zehn Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit und fünf ohne waren noch frei verfügbar. Für den Rhein-Sieg-Kreis wies das Divi-Intensivregister zum selben Zeitpunkt noch sieben freie Intensivbetten aus. 15 Covid-19-Patienten wurden auf einer Intensivstation behandelt, 13 davon beatmet. Die Uniklinik Köln versorgte 41 Covid-19-Patienten, ein Plus von 13 gegenüber der Vorwoche. Die Zahl auf der Intensivstation stieg von 17 auf 26.

Appell: Kontaktbeschränkungen durchhalten