Park in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Der Dahliengarten öffnet wieder

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Dahliengarten in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird am Freitag, 7. Mai, öffnen. 16 000 Neupflanzungen sollen die Besucher locken. Neu ist: Nachts bleibt der Park geschlossen.

Der Großteil der Wege im Park wurde bereits aufgewertet: 3000 Quadratmeter Wegfläche sollen zum angenehmen Flanieren einladen, so die Baugesellschaft weiter. Darüber hinaus wurden rund 16 000 Neupflanzungen gemacht, die zur Blütezeit eine „wahre Farbexplosion“ bieten sollen. Bewässert wird die Bepflanzung über ein Beregnungssystem, welches von einem Brunnen gespeist wird. Auch gebe es eine neue Platzfläche inmitten der „Blütenpracht“, so das Unternehmen weiter, auf dem während der Gartenschau ein Weinausschank des Ahrwein-Vereins geplant ist, einem Zusammenschluss von acht Winzern, die einen speziellen Laga-Wein kreiert haben.

In den kommenden Wochen werden im Dahliengarten noch einige Restarbeiten erledigt. So wird der Bauzaun entlang des Fußweges an der Ahr durch eine richtige Zaunanlage ersetzt. Zudem sind im nordwestlichen Teil der Parkanlage zwischen der neuen Platzfläche und der Uhlandstraße noch Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich. Hier werde es aber nur zu kurzfristigen Einschränkungen in kleinen Teilbereichen der Parkanlage kommen. rms