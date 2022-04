Mark Uth: So geht Fußball. Wunderbar anzusehen seine chirurgisch genauen Pässe, mit denen er die Arminia-Abwehr filetierte. Hatte seine feinen Füße bei den meisten Offensivaktionen im Spiel. Nach zwei überzeugenden Partien, in denen er an sechs Treffern beteiligt war, nun mit einem eigenen Torerfolg. Starker Auftritt. Note: 1