Finale, fünffacher Messi und VAR-Wirbel Die Highlights der Leverkusener Champions-League-Geschichte

2016/17 - Gruppenphase gegen Tottenham Hotspur 1:0

In London bei den Spurs holte Leverkusen im November 2016 den ersten Sieg einer Bayer-Elf in England überhaupt. Spieler des Spiels an diesem vierten Gruppenspieltag: Kevin Kampl (Vierter von links). Der mittlerweile in Leipzig aktive Mittelfeldmotor erzielte das entscheidende 1:0 und sorgte so für die Big Points im Kampf ums Weiterkommen. Leverkusen ließ Tottenham hinter sich, zog als Zweitplatzierter ins Achtelfinale ein und scheiterte dort einmal mehr an Atletico Madrid.