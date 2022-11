Die südkoreanische Kunstflugstaffel Black Eagles führt einen Gedenkflug über dem UN-Gedenkfriedhof in Busan, Südkorea aus, um die im Koreakrieg gefallenen UN-Truppen zu ehren. Die Zeremonie "Turn Toward Busan" fand gleichzeitig in 21 anderen Ländern statt, die während des Konflikts von 1950 bis 1953 unter der Flagge der Vereinten Nationen auf der Seite Südkoreas gegen das einmarschierende Nordkorea kämpften.