Mittwoch, 22. Juli: Seit Ende der 1950er Jahre befinden sich in dem markanten Rundbau am Schieffelingsweg in Duisdorf ein Kiosk und ein Friseursalon. Durch die Doppelbelegung befindet sich in dem Gebäude wenigstens eine gerade Wand, sagen die Betreiber. Durch den Panorama-Blick entgeht ihnen aber dafür nichts, was vor ihrer Haustür geschieht.