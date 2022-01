20.01.2022

Die Polizei war zu einer Bedrohungslage an die Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg ausgerückt. Dort hatte es einen Amokalarm gegeben. Die Polizei sperrte die Schule und den Bereich rundherum ab. Am frühen Nachmittag war die Bedrohungslage vorbei. Die Polizei nahm einen Schüler fest.