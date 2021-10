07.10.2021

Hunderte Millionen Bauteile für die Autoindustrie stellt GKN Sinter Metals Components in Bonn jährlich mit der Sintertechnologie her. Weil die Umbrüche in der Autoindustrie auch GKN zusetzen, baut das Unternehmen neue Geschäftsfelder auf. Ein Besuch beim Bonner Autozulieferer.