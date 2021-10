15.10.2021

Kaum wiederzuerkennen ist derzeit das Karree Nassestraße/Lennéstraße/Kaiserstraße. Hier weicht die alte zentrale Mensa einem modernen Neubau, wie aktuelle Aufnahmen unserer Fotografen zeigen.

Inzwischen ist der Abriss nahezu abgeschlossen. Entstanden ist eine riesige Brache, die zurzeit den seltenen Blick von der Lennéstraße bis hinunter zur Kaiserstraße ermöglicht.

Während hungrige Studenten auch zu Beginn des Wintersemesters weiterhin in einer provisorischen Mensa vor dem Hauptgebäude im Hofgarten verpflegt werden, entsteht am angestammten Standort ein moderner Neubau. Er soll die neue Mensa beherbergen und ein Ort des Austauschs, der Regeneration und des gemeinsamen Lernens werden. Auch Studentenappartements, die Verwaltung und die Beratungsangebote des Studentenwerks werden in wenigen Jahren wieder dort zu finden sein.