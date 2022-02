22.02.2022

Die Flut­ka­ta­stro­phe an der Ahr und im Rhein­land ist das gro­ße The­ma der Aus­stel­lung „Rück­blen­de 2021“, die im Haus der Ge­schich­te die bes­ten Pres­se­fo­tos und po­li­ti­schen Ka­ri­ka­tu­ren des Jah­res prä­sen­tiert. Christof Stache hat mit der Serie „Hochwasser-Katastrophe“ in der Kategorie „Beste Serie“ bei der „Rückblende 2021“ gewonnen. Die Bilder der Serie zeigen die Zerstörung in den vom Hochwasser betroffenen Orten Bad Neuenahr-Ahrweiler, Dernau und Mayschoß sowie Anwohner und Helfer im Einsatz. Dieses Bild zeigt An­woh­ner im Ein­satz bei ei­ner klei­nen Pau­se in Bad Neuenahr-Ahr­wei­ler am Tag nach der verheerenden Flut am 15. Juli 2021. In dieser Bildergalerie zeigen wir einige der Bilder aus der Ausstellung. Alle Infos zur Ausstellung „Rückblende 2021“ gibt es in diesem Artikel.