30.03.2022

Die Beethoven-Statue wird gerade von einer Fachfirma in einer Lagerhalle in Bonn restauriert. Im Sommer soll das Denkmal wieder auf seinen angestammten Platz in der Bonner Innenstadt zurückkehren. Wir blicken mit Bildern auf die aktuellen Arbeiten an der Statue und am Sockel.