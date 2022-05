24.05.2022

Hunderte Beschäftigte der sechs Unikliniken in NRW haben am Dienstag wegen der hohen Belastung im Gesundheitswesen erneut für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Mehr als 550 Teilnehmende demonstrierten nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag. Sie zogen vom Eingang des Bonner Uniklinikums bis zum Poppelsdorfer Platz.