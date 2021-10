Dieses Foto zeigt die Wesselstraße und den rechten Bereich der Martinstraße (heute Maximilianstraße). Links ist das Eckhaus Wesselstraße Nr. 1/Martinstraße mit der Autozubehör- und Fahrradhandlung von Josef Kentenich zu sehen. In Wesselstraße Nr. 3 befand sich die Geschäftsstelle der Kaufmännischen Krankenkasse Halle an der Saale, in Nr. 5 befand sich die Geschäftsstelle Bonn der Beamten-Spar- und Darlehenskasse Köln GmbH und in Nr. 7 das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps M 71. In Eckhaus Wesselstraße Nr. 2/Martinstraße bot Kürschnermeister Karl Blum in seinem „Spezial-Pelzhaus“ edle Pelzkleidung an. Haus Martinstraße Nr. 6 beheimatete die Musikpsychologische Versuchsstelle von Prof. Dr. Poppelreuter und Ingenieur A. Klausener, in Nr. 4 befand sich die Motorradhandlung A. Kraus und in Haus Nr. 2 das Friseurgeschäft von Hubert Patten sowie die Staatliche Lotterieeinnahme Schwarz. In Eckhaus Martinstraße/Kaiserplatz Nr. 22 fand man das Jagd- und Sportartikelgeschäft von Phillip Reeb. Die Oberleitungen der Straßenbahn nach Bad Godesberg als auch durch sie Südunterführung zur Poppelsdorfer Allee sind bereits wieder repariert, auch sind die Trümmerberge der Häuser in dem Bereich der Bahnhofstraße schon teilweise kleiner, die Reste der Fassaden sind also schon komplett verschwunden, man war also bereits mit dem Abtransport des Schutts beschäftigt. Das Foto muss also auch nach dem 15. Juli 1945 oder zumindest kurz davor entstanden sein, da zu diesem Zeitpunkt der Betrieb der Straßenbahn in Teilstücken wieder aufgenommen worden war. Ebenso ist der Schaden am Hauptturm der Münsterkirche bereits notdürftig repariert und abgedichtet worden. Norbert Kreitel