Bilder des Hochwassers Rheinpegel in Bonn und der Region steigt wieder an

Der Rheinpegel in Bonn steigt in diesen Tagen wieder an. Für Ende der Woche erwarten Wetterexperten ein Hochwasser. In dieser Bildergalerie zeigen wir Bilder vom Hochwasser. Dieses Bild entstand am 12. Dezember und zeigt, dass an der Anlegestelle der Fähre in Rüngsdorf am John J. Mccloy-Ufer das Wasser hoch steht.