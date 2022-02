17.02.2022

Im Bonner Münster ist an den Abenden vom 17. bis zum 19. Februar eine Lichtinstallation zu sehen. Jeweils von 19 bis 23 Uhr zur vollen Stunde gibt es an den drei Tagen eine rund 45-minütige Live-Performance aus Licht-Atem und Klang des Künstlers Ingo Bracke. Dabei wird unter anderem die Basilika in faszinierendem Licht erstrahlen. Unser Fotograf war bei der Generalprobe am Donnerstagabend mit dabei und hat viele Fotos mitgebracht.