Donnerstag, 21. Juli: Auch wenn es nun etwas kühler ist, tut eine Abkühlung bei der Sommerhitze einfach gut. Helen (l.) und Leona haben sich dafür den Brunnen am Kaiserplatz ausgesucht. Die beiden stört es nicht, dass dabei auch ihre Kleidung durchnässt. Wird ja nach dem Bad schnell wieder trocken. Am Dienstag gab es nach Angaben von Klaus Kosack, dem ehemaligen Chefstatistiker der Stadt, die zweithöchste Juli-Temperatur seit 1895 (39,2 Grad) und den niedrigsten Rheinpegelstand in einem Juli seit 1901 (1,19 Meter). Rekordhalter bleibt der 25. Juli 2019 mit 41,9 Grad Celsius. 22 900 Badegäste zählte die Stadt am Montag und Dienstag in den vier offenen Freibädern. Spitzenreiter war das Römerbad am Dienstag mit mehr als 4800 Besuchern, so die Verwaltung.