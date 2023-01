30.01.2023

Wegen eines verdächtigen Gegenstandes hatte die Polizei Bonn die Poppelsdorfer Allee am Montagnachmittag großräumig abgesperrt. In einem Vorgarten an der Poppelsdorfer Allee war ein handgranatenähnlicher Gegenstand gemeldet worden, der neben einer Handtasche lag. Dieser stellte sich letztlich jedoch als harmlos heraus.