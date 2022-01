17.01.2022

Das Bonn-Center wird gebaut. Eine Aufnahme aus dem Oktober 1968. Der Gebäudekomplex an der B9 Ecke Reuterstraße (Bundeskanzlerplatz) wurde 1968 und 1969 erreichtet und diente als Geschäftszentrum. Dazu gehörte auch ein 60 Meter hohes Hochhaus. Von September 2016 bis März 2017 wurde das Bonn-Center zurückgebaut. Der verbliebene Rohbau des Hochhauses wurde am 19. März 2017 gesprengt. Seit 2019 entsteht an der Stelle mit dem Stadtquartier Neuer Kanzlerplatz ein neuer Gebäude-Komplex mit Hochhaus. Ein historischer Streifzug in Bildern – von der Grundsteinlegung in den 1960ern über den Abriss und die Sprengung in den 2010er Jahren bis zum aktuellen Neubau.