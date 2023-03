Royaler Besuch im Jahr 1987 Als Charles und Diana die Bonner Innenstadt lahmlegten

Rund 8000 Menschen waren gekommen, um das Thronfolgerpaar zu begrüßen. Allgegenwärtig sind die Fähnchen mit dem damaligen Bonn-Logo, in dem ein Kussmund das „o“ ersetzt. Das Motiv erinnert an die Zeile „Diesen Kuß der ganzen Welt!“ in Schillers Ode „An die Freude“, die von Beethoven vertont wurde.