Bilder Szenen aus dem Leben von Consul Hans-Hermann Weyer

Consul Hans-Hermann Weyer ist im Alter von 85 Jahren in seinem Penthouse in Rio de Janeiro gestorben. Der bekannte Titelhändler, der selbst den Titel Graf von Yorck trug, wohnte in Bonn und fiel nicht nur wegen seines himmelblauen Bentleys auf. Wir blicken mit Bildern auf Stationen in dessen Leben.

Consul Weyer posiert 1977 als Sonderbotschafter von Liberia in Frack mit Schärpe und Orden in der Bibliothek seines Hauses in Feldafing am Starnberger See.