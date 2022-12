Im Oktober gibt es kein Vorbeikommen am Rheinhotel Dreesen in Rüngsdorf. Nachdem das Erste den Event-Zweiteiler „Das Weiße Haus am Rhein“ am Tag der Deutschen Einheit ausstrahlt, kann sich das geschichtsträchtige Hotel am Rhein kaum vor Buchungsanfragen retten. Inhaber Fritz Dreesen ist sich vor der Ausstrahlung zwar schon sicher, dass der Film sein Hotel in die „Kategorie der 100 bekanntesten Hotels im Land“ bringen würde, der tatsächliche Erfolg überrascht ihn dann aber doch. Vom Film ist er begeistert, vor allem auch von der Leistung der sehr prominenten Schauspieler-Riege. Die Internetseite des Hotels bricht am Ausstrahlungstag zusammen: Zwischen 300 und 500 Aufrufe seien am Tag normal, damals seien es auf einen Schlag aber 45 000 gewesen. Der Film erzählt zwar die Geschichte rund um den jungen Emil Dreesen, einiges entstammt aber der Fiktion. Korrekte ist die Tatsache, dass Diktator Adolf Hitler sehr oft im Haus war und sich Dreesens Großmutter sehr gut mit Hitlers Geliebter Eva Braun verstanden hatte.