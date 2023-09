Bilder 333 Kinderfiguren als Protest vor dem Bonner Münster

Pünktlich zum Weltkindertag am 20. September hat der Wesselinger Künstler Dennis Josef Meseg mit seiner Installation „Shattered Souls ... in a Sea of Silence“ für Aufsehen gesorgt. 333 Kinder-Schaufensterpuppen streckten dort, in purpur-weißes Flatterband gewickelt, am Mittwoch mahnend ihre Arme in Richtung Münster. Bilder von der Aktion gibt es hier.