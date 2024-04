Blühende Blumen und Bäume Bilder vom Frühlingsstart in Bonn und der Region

Dass Bulldogge Berta mehr Interesse am Stöckchen hat als am blühenden Teppich aus Krokussen, wer will es dem kleinen Hund verdenken? Der Anblick der in diesem Jahr noch früheren Frühblüher im Bad Honnefer Stadtgarten zieht vor allem menschliche Bewunderer auf der Suche nach Frühlings-Vorfreude an. Zigtausende Krokuszwiebeln hatte eine Privatinitiative in den vergangenen Jahren in Bad Honnefer Parks verbuddelt.