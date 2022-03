Beim 14-jährigen Artem aus Kiew ist das anders. Er kann schon etwas Deutsch: Er ist am 24. Februar mit seinen Eltern und seiner Schwester in Kiew losgefahren. An der polnischen Grenze mussten sie zwei Tage warten. Dann hieß es Abschied nehmen. Der Vater durfte die Familie nicht über die Grenze begleiten. Mit ihm hat Artem regelmäßigen Kontakt über Telefon und Internet. So weit geht es ihm gut...