Magdalena Möhlenkamp (SPD)

Magdalena Möhlenkamp, Jahrgang 1986, ist geboren in Osnabrück. Sie studierte Jura in Passau und Bonn. Heute arbeitet sie als Anwältin. Sie gehört dem Bonner Ausschuss für Europa, Internationales und Wirtschaft an. In der Landesliste steht sie auf dem 24. Platz.

Eines ihrer Ziele: "Ich bin überzeugt, dass das Bildungssystem insgesamt, angefangen bei der Kita bis zur Schule, den Meister und die Universität gebührenfrei sein muss."

