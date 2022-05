Julia Schenkel (Die Linke): "Polizei sollte Hilfe in besonderen Situationen sein, keine kühle Staatsinstanz, die Sorgen in der Bevölkerung auslöst. Dafür muss sie demokratischer werden. Die Bekämpfung von Rechtsextremismus in Gesellschaft und Polizei sollte zum Beispiel Thema der Ausbildung sein."