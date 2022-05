Julia Schenkel (Linke)

Julia Schenkel kam vor rund zehn Jahren aus Köln zum Studium in die Bundesstadt. Sie trat 2015 in die Linkspartei ein, für die sie mittlerweile als Stadtverordnete im Rat sitzt. Die 30-Jährige arbeitet in der Fraktionsgeschäftsstelle ihrer Partei und in der Gastronomie.

Eines ihrer Ziele: "Meine Leidenschaft ist der Gesundheitssektor, allgemein die Sozialpolitik. Gleichstellung und Gleichberechtigung sind mir wichtig, die Präsenz feministischer Positionen."

