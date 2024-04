Bilder der Durchsuchungen Razzia gegen Schleuser in Bonn und der Region

Die am Mittwoch in acht Bundesländern ausgeführte Razzia gegen Schleuser ist am Donnerstag in NRW fortgesetzt worden. Etwa 600 Beamte von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft waren im Einsatz und durchsuchten insgesamt 116 Objekte, überwiegend Wohnungen. Auch in Bonn und Swisttal wurden Wohnungen durchsucht. Wir zeigen Bilder von den Einsätzen.

Das Foto zeigt einen Polizisten, der einen Karton aus einem Gebäude in Bad Godesberg trägt.